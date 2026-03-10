お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（55）が9日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。23年に起こした当て逃げ事故をイジられる場面があった。この日は「お笑い世代間ギャップを埋めようSP 平成VS令和 ズレ過ぎた芸人たちの価値観」と題して放送された。令和世代の吉住は、藤本や出川哲朗ら平成世代の芸人に対し「スタッフに甘やかされすぎている」「（収録）時間になったら呼びに来てもらえると思