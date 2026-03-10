ファミリーマートは10日、「大きなおむすび」シリーズ3種類と、期間限定で具材を増量して発売している定番の「手巻 シーチキンマヨネーズ」、「手巻 真昆布」の累計販売数合計が、昨年の「おむすび二刀流、解禁。」キャンペーン（初週約300万個）を大幅に上回る420万個を記録したと発表した。【写真】あの人気具材が！具が増量される定番おにぎり同社は、期待の大型ルーキー「大きなおむすび」と、「中具増量」のレギュラー陣