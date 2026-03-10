ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が１０日、巨人とのオープン戦（宇部）の試合前に報道陣に応じ、ＷＢＣ台湾代表としての戦いを終えた徐若熙投手（２５）の開幕ローテーション入りの可能性に言及した。徐若熙はＷＢＣ初戦のオーストラリア戦（５日、東京ドーム）に先発し、４回無失点の好投を披露。台湾代表は１次ラウンドを２勝２敗と善戦したが、失点率でわずかに及ばず敗退が決まった。右腕は一度台湾に戻り再来日す