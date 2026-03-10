株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）は１０日、全国１５〜６９歳の７２００人を対象に実施した「スポーツ総合調査２０２５」（以下「本調査」、調査期間：２０２５年１０月２４日〜１１月６日）の結果を発表した。「次のようなスポーツ・競技に、どの程度『興味・関心』をお持ちですか」という質問に対して、野球が３６・０％でトップ。以下、男子サッカー２５・８％、駅伝２３・７％、男子バ