◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、プロ入り後最速を更新した。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たし、実戦はこれで５度目。２回、２者連続空振り三振で２アウトを奪うと、続く井上への初球で１５１キロを計測。わずかに外れボールとなったが、自己最速１５２キロまであと１キロに迫った。これまでのＭＡＸは同２８日の韓国サムスンとの練習