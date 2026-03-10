【モデルプレス＝2026/03/10】元AKB48の柏木由紀が3月9日、自身のInstagramを更新。ロングワンピース姿を披露した。【写真】34歳元AKB人気メン「脚のラインが綺麗」ファン絶賛のアシメントリーワンピコーデ◆柏木由紀、膝下ワンピからスラリ美脚柏木は「牛久シャトー日本遺産フェスタに登壇させていただきました」とつづり、写真を複数枚投稿。国指定重要文化財になっている、日本で最初の本格的ワイン醸造場である牛久シャトーで3