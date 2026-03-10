ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグ最終戦を前に、オーストラリア代表が2026年3月9日、Xで日本のファンに向けた感謝のメッセージを投稿した。「私たちを応援しに来てくれました。大好きです！！！！」9日、韓国との最終戦を迎えたオーストラリア代表。台湾・韓国に勝利している日本がすでに準々決勝進出を決めた中、9日の試合開始時点ではオーストラリア・韓国・台湾の3チームに準々決勝進出の可能性が残されて