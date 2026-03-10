◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 5-3 メキシコ(日本時間10日、ダイキン・パーク)この試合、アメリカ代表でロイヤルズに所属するボビー・ウィットJr.選手が、超人的なファインプレーを2度も披露。その素晴らしいプレーと驚くべき身体能力が注目されています。まずは4回、アメリカの先発・スキーンズ投手の154キロのスプリットを打ち返した鋭い打球が三遊間を襲うと、ウィットJr.選手が全身を目一杯