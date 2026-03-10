セブン‐イレブン・ジャパンは、13日の「サンドイッチデー」に合わせて、サンドイッチを全面的に刷新し、きょう10日より順次発売する。【写真】ボリュームあるメンチカツとまろやかたまごを組み合わせたサンドイッチパン生地自体をゼロベースで見直した「新・サンドイッチ専用パン」を開発し、ミックスサンドやシャキシャキレタスサンドを含む定番11商品を新しい生地へ刷新。具材の見直しとしっとりした口どけの向上により、劇