フリーアナウンサーの栗林さみさんが、自身のブログを更新。栗林さん自身への誹謗(ひぼう)中傷の被害に遭っていることを明かしました。【写真を見る】【 フリーアナ・栗林さみ 】 「誹謗中傷投稿をされ続けていて不安に思っています」想い綴る「然るべき措置を検討」元新潟テレビアナ栗林さんは、「SNSに関する大切なお知らせ」と題したブログのなかで、「私の誹謗中傷投稿をされ続けていて不安に思っています」と報告。悪評