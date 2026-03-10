蒸気機関車（ＳＬ）「きかんしゃトーマス号」で知られる大井川鉄道は７日、仲間のキャラクター「きかんしゃパーシー号」の運行を始める。黒い車体のＳＬ「Ｃ１０形８号機」を緑色のタンク機関車「パーシー号」に改装した。コロナ禍に加え、２０２２年９月の台風１５号被害の影響で悪化した経営状況を改善するため、トーマス号と二枚看板で収益増を目指す。５日に行われたお披露目運転には、静岡県島田市内の保育園児が参加。ト