アイドルグループ・ラフ×ラフが９日、ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで「３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥ」を開催した。同グループはテレビプロデューサー・佐久間宣行氏総合プロデュースによるアイドルで２３年３月９日（佐久間の日）にデビュー。この日が３周年で新曲「ｙｏｎｄａｎｄａ」を初披露するなど、２０曲以上をパフォーマンスして盛り上げた。ライブ終盤には、大学院に通っており、昨年１０月から