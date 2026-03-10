東京駅周辺の八重洲エリアは、江戸城の城下町として町人や商人、職人が集まり発展してきた地域で、商業や交通の拠点として栄え、バスターミナルや商業施設が集まっています。そんな八重洲口周辺で、約25年の歳月をかけて進められてきた大規模再開発プロジェクト「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエスタワー）」が、2026年2月28日に待望の竣工を迎えました。地上51階、高さ約250mを誇るこの超高層ビルは、東京駅に地下直結。3月20