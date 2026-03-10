山陰合同銀行が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を２１０億円から２２５億円（前期比２０．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２８円から３２円へ上方修正したことが好感されている。貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加が主な要因という。なお、年間配当予想は６０円（前期４８円）となる。 出所：MINKABU PRESS