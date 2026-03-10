マミーマートホールディングスが反発している。９日の取引終了後に発表した２月度の月次業績で、マミーマート単体の既存店売上高が前年同月比２．７％増となり、月次業績開示以降増収基調が続いていることが好感されている。客数が同１．１％増、客単価が同１．６％増といずれも増加した。 出所：MINKABU PRESS