「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在でＱＤレーザが「買い予想数上昇」２位となっている。 ＱＤレーザは一時６０円高の８７６円まで買われる場面があったが、その後は値を消した。足もとでは前日終値近辺で強含みに推移している。光デバイス関連企業がデータセンターなどの生成ＡＩのインフラ分野で注目されている。そうしたなか、半導体周辺のレӦ