3月10日（現地時間9日、日付は以下同）。ブルックリン・ネッツは、イェゴール・ディヨミンが左足の足底筋膜炎の症状が悪化したため、今シーズンの残り試合を欠場すると発表した。 ディヨミンは、今月2日のクリーブランド・キャバリアーズ戦から4試合連続で欠場していた。ただ、オフシーズン序盤にはバスケットボール活動を再開させる見込みで、夏の育成プログラムには参加できる予定と