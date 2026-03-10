ＴＨＫが３日ぶりに反発。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は９日、同社株の投資判断「オーバーウエート」を継続するとともに、目標株価を４８００円から５７００円に引き上げた。足もとで受注回復が更に強まっており、半導体関連と工作機械とも順調に拡大していることから、同社の受注は想定以上に増加する可能性が高いことなどを評価。業績は２６年１２月期や２７年１２月期の大幅改善を予想。株主自