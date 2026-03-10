シントトロイデンが現地時間8日に日本公式X(@STVV_JP)を更新し、MF伊藤涼太郎のクラブ通算100試合出場を祝った。伊藤は同日にホームで開催されたベルギー・リーグ第28節セルクル・ブルージュ戦(○2-1)で節目の記録を達成。先発フル出場し、MF松澤海斗の決勝点をアシストする活躍も見せた。クラブは「#伊藤涼太郎 選手が、本日の試合でクラブ通算100試合出場を達成しました。記念プレートは奥様より贈呈されました。本当にお