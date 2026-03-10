韓国代表が成し遂げた奇跡のWBC8強入りの“礎”には、1984年生まれの最年長41歳右腕ノ・ギョンウンがいた。彼は韓国がピンチに陥るたびに登板してチームを支え、ついには準々決勝進出の功労者として登り詰めた。【写真】劇的8強を目撃！東京ドームに降臨した韓国美女チアリーダーノ・ギョンウンは3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦のオーストラリア戦との試合で2回に登板し、2イニングを1被安打無失点に