【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月8・9・10・11日の4日連続で茨城・国営ひたち海浜公園にて開催される『LuckyFes’26』の第1弾出演アーティスト59組が発表された。 ■『LuckyFes’26』第1弾出演アーティスト＆出演日 ◇08/08（土）相川七瀬、石崎ひゅーい、打首獄門同好会、AKB48、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、Klang Ruler、ゴールデンボンバー、しなこ、SWEET STEADY、超能