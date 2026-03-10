2026年3月9日、札幌市西区に住む会社役員の男（44）が、当時の部下の女性（30代）に昆虫入りの鍋を食べるよう強要した疑いで逮捕された事件で、男は「ペナルティ」として、仕事でミスをした従業員に現金を要求していたことがわかりました。男は2023年5月中旬ごろ、小樽市若竹町の会社内で、当時会社の部下だった30代の女性に対し、昆虫入りの鍋を食べるよう強要した疑いがもたれています。2023年12月、女性から「会社を辞めたいが