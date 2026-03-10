2020年7月の熊本豪雨で被災し県の復旧工事としては最後の事業となる球磨郡山江村淡島地区の県道と橋の復旧工事が完了し、完成式が行われました。完成したのは、山江村淡島地区の県道･坂本人吉線と、対岸の淡島神社へ渡る村道の令和参道橋です。 7日は完成式が行われテープカットのあと、金子恭之国交大臣や木村敬知事、住民など50人が令和参道橋の渡り初めをしました。淡島地区では2020年7月の熊本豪雨で近くの万江川が氾