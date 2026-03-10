俳優・歌手で心理カウンセラーとしても活動する大場久美子（66）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛犬を介護する日常を公開した。【写真】「グル活中に突然パタン」すやすや眠る愛犬・心菜ちゃん投稿でショート動画を公開。すやすやと眠っている心菜ちゃんを紹介し、コメント欄で「我が家のわんこはマイペース」「老犬心菜もだんだん身体の調子が戻ってきた様子 老犬ちゃんは寝て体力回復なので」とつづった。続けて「