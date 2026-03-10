千葉県茂原市で、29歳の娘を殺害した疑いで、母親が逮捕されました。重度の障害があり寝たきりの状態だった娘を、母親が介護していたとみられ、調べに対し「一緒に死のうと思った」などと話しているということです。■寝たきり状態の娘（29）の介護を続け…58歳の母親と、重度の障害があったとみられる29歳の娘。2人で暮らしていた千葉県茂原市の家で8日、事件は起きました。逮捕されたのは、母親の斎藤千栄子容疑者（58）。娘の加