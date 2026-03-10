モデルで俳優の大政絢（35）が、まもなく1歳を迎える長男のために作った彩り豊かな手料理の数々を披露し、反響を呼んでいる。【映像】大政絢の手料理や夫や子どもの2ショット2021年12月、ロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toruと結婚し、2025年4月には第1子となる男の子が誕生。夫婦それぞれのInstagramでは、家族との日常を発信しており、Toruが息子を抱える仲睦まじい親子ショットや、お食い初めをした際の様子など