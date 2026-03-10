トルコのエルドアン大統領＝2025年11月、トルコ・アンカラ/Ozan Kose/AFP/Getty Images（CNN）トルコのエルドアン大統領は、弾道ミサイルがトルコ領空に入ったことを受け、イランに対し、これ以上の「挑発的な行動」をしないよう警告した。エルドアン氏は、トルコからの「誠実な警告」にもかかわらず、イランが「極めて誤った挑発的な行動」を続けているとしたうえで、「1000年にわたる隣人として、兄弟としての関係に影を落とす」