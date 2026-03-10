アメリカのトランプ大統領は9日、イラン情勢などをめぐりロシアのプーチン大統領と電話で会談しました。原油価格を安定させるため制裁の解除についても議題に上がった可能性があります。トランプ大統領：もちろん、中東問題についても話し合った。プーチン氏は協力したいと言っていた。トランプ大統領は記者団に対しプーチン大統領と、ウクライナ侵攻やイラン情勢をめぐって意見交換したことを明かしました。その上でプーチン氏に