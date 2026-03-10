心配だから口うるさくなってしまう親に対して自分はこうはならない！ と思っていたあの頃。いざ親になり子供をもつと無意識のうちに親と同じことをしているなんてことも。今回は筆者の元同僚から聞いた親になるとついやってしまうエピソードをご紹介します。 過保護すぎ！！ 親になって気付く！ 子供への愛情