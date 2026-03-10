1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で韓国の準々決勝進出が決まった。惜しくも敗退が決まった台湾のファンの振る舞いには、称賛の声が相次いでいる。プールC開幕カードとなった5日の台湾-オーストラリア戦。平日昼間の試合ながら、観衆は4万523人。台湾