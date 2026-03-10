Azavanaが2月27日、東京・Zepp Shinjukuにて2026年初頭より関東圏を中心に開催してきた全7公演のワンマンツアー＜心音＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。本公演の約1週間前となる2月21日には、Azavana初となるフリーライヴを急遽開催。会場となった池袋西口公園野外劇場・グローバルリングシアターには約600人のファンが集結し、＜大決起集会＞と銘打たれたフリーライヴは、ツアーファイ