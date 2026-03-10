TBS系「ひるおび」に生出演野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は10日、1次ラウンド最終戦のチェコ戦に臨む。2006、09年大会で世界一に貢献した岩村明憲氏がTBS系「ひるおび」に生出演し、メジャー組の1人、鈴木誠也外野手（カブス）の振る舞いに言及した。1次ラウンド3連勝でプールC首位通過を決めた日本。番組内では、メジャー組の振る舞いに脚光が当てられた。今大会では大谷翔平