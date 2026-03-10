福島県での大会に臨む日本サッカー協会（JFA）は3月10日、福島県のJヴィレッジで3月12日から16日にかけて開催される「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に出場するU-17日本高校サッカー選抜メンバーを発表した。監督は桐光学園高の鈴木勝大氏が務め、GKコーチには流通経済大学附属柏高の元日本代表GK南雄太氏が名を連ねている。また、選手権で活躍したMF古川蒼真（流通経済大柏）や優勝を果たした神村学園からDF大空星那、FW花城瑛汰