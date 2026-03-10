京都大吉田キャンパス本部構内＝2024年5月、京都市左京区（共同通信社ヘリから）京都大は10日、2月26日に実施した一般選抜（前期日程）で、文系学部を対象とした地理歴史の「日本史探究」で出題ミスがあったと発表した。日本史探究の受験者計945人全員を正解として扱う。合否に影響はないとしている。大学によると、ミスがあったのは「治安警察法」に関する問題。女性の「政談集会への参加」について、一部の教科書の記載に基