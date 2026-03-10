エルアル・イスラエル航空は、現地時間3月14日午前2時（日本時間同日午前9時）まで定期便を欠航する。3月21日までに出発予定の便は、治安状況が明確になり、欠航便の利用者に対する対応のため、新規予約の受付を停止している。