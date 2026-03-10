モトローラ・モビリティ・ジャパンは、エントリーモデル「moto g06」を19日に発売する。オープンプライスだが、店頭価格は2万6800円程度になる見込み。 「moto g06」は、5000万画素カメラや6.9インチディスプレイを備えつつ、3万円を切る価格帯となるAndroidスマートフォン。モトローラでは「コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル」と位置づける。 背面には一