元NMB48でタレントの吉田朱里さんは3月9日、自身のInstagramを更新。第1子の“1ヶ月フォト”を披露しました。【写真】吉田朱里の子どもの“1ヶ月フォト”「天使が天使を産んだんだーー」吉田さんは「1ヶ月フォトセルフで撮ってみた」などとつづり、9枚の写真を投稿。第1子の生後“1ヶ月フォト”を自身で撮影した、愛情たっぷりの記念ショットです。1、2枚目は飾り付けされたベビーバスケットの中に、白いレースの洋服を着た赤ちゃ