俳優の竹内涼真さんは3月9日、自身のInstagramを更新。美男美女に囲まれるショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】美男美女に囲まれる竹内涼真「舌出しもセクシーで良き」竹内さんは「4月４日開幕Let’s make miracles rain みんなで奇跡を起こそうじゃないか」とつづり、3枚の写真を投稿。ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』のオフショットを載せました。竹内さんは美男美女に囲まれ、写真中央で舌を出しています。また2