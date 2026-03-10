近畿大アーチェリーの強豪、近大洋弓部が男女とも自主的に活動を自粛し、4月からの関西学生リーグ戦も出場辞退したことが10日、分かった。関係者によると部内で問題が起き、大学広報担当者は「部内で調査中の事案がある。調査結果を踏まえ、公表するか判断する」とコメントした。近大洋弓部は、五輪6大会に出場し2012年ロンドン大会個人で銀メダル、21年東京大会で個人、団体ともに銅メダルの古川高晴さんら多くの日本代表を輩