ファーストクラスのチケットが「ただの紙」になった―― 2026年2月末、SNSでそんな投稿が話題になりました。発端は同2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃です。イランは即座に報復に動き、湾岸諸国に駐留するアメリカ軍基地へのミサイル・ドローン攻撃を実施しました。 カタール領空も閉鎖され、ドーハに位置する中東最大級のハブ・ハマド国際空港は、商業フライ