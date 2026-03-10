アーノルド・シュワルツェネッガー主演『コナン・ザ・グレート』（1982）の新作が企画中であることがわかった。監督と脚本には、『ミッション：インポッシブル』シリーズのクリストファー・マッカリーが起用され、主人公コナン役のシュワルツェネッガーも復帰する内容だという。登壇したイベント「Arnold Sports Expo 2026」にてシュワルツェネッガーが明らかにした。 『コナン