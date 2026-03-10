ガイ・リッチー監督がヘンリー・カヴィル、ジェイク・ギレンホール、エイザ・ゴンザレスと再タッグを組む新作アクション映画『イン・ザ・グレイ（原題：In The Grey）』より、予告編映像が初公開となった。今作もガイ・リッチー節が全開だ。 リッチーが監督・脚本を手がける『イン・ザ・グレイ』では、世界で暗躍する精鋭工作員の秘密部隊が描かれる。彼らは自動小銃や爆薬の扱いだけでなく、権力