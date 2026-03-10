ローソンは3月10日より、東北地区限定企画「三陸常磐んめぇ味めぐり」を開催。青森県、岩手県、宮城県、福島県の食材を使用したおにぎりやスイーツなど6品を、東北地区のローソン店舗にて販売している。ローソン「宮古産真鱈使用 真鱈のおにぎり」(221円)、「宮古産さば・三陸産わかめ使用 さばラーメン」(646円)「三陸常磐んめぇ味めぐり」は、東日本大震災から15年を迎えるにあたり、引き続き被災地を応援していきたいという想い