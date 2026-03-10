ムン・ボギョンの三振巡り台湾から誹謗中傷■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）1次ラウンド突破を決めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表のムン・ボギョン内野手のSNSが大荒れしている。9日の豪州戦での三振を巡り、チャイニーズ・タイペイファンと見られる人々から誹謗中傷が殺到。SNSのコメント欄に1万件を超える投稿が寄せられた。韓国が豪州に勝ち、チャイニーズ・タイペイと3か国が2勝2敗で