【モデルプレス＝2026/03/10】俳優の杉浦太陽が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）の手作りバースデーケーキを公開した。【写真】5児のパパタレ「顔になってるの可愛い」18歳長女の手作りバースデーケーキ◆杉浦太陽、希空の手作りケーキで45歳誕生日祝福この日誕生日を迎えた杉浦は「45歳になりました アラフィフ頑張ります」とし、自撮りを公開。「コアと寝てたら0時に叩き起こされて希空の手作り