韓国野球の歴史に刻まれるであろう、劇的な突破を演出したリュ・ジヒョン監督の目は赤く充血していた。17年ぶりの準々決勝進出という“奇跡”を成し遂げた韓国代表は、勢いそのままに決勝トーナメントへと突き進む。【写真】日本に敗北直前、韓国代表の“飛行機パフォ”3月9日、韓国代表は2026WBC1次ラウンド・プールCの最終戦でオーストラリアと対戦。「5点差以上での勝利」かつ「2失点以内」という、厳しい条件を満たさなければ