女性の魅力のひとつとして「セクシーさ」を挙げる男性は多いものですが、その反対に男性の何気ない行動が、女性にとって「セクシー」に感じられることもあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「男性の行動に『セクシー』を感じる瞬間９パターン」をご紹介します。【１】さり気なく香水などのいい匂いが漂ってきたとき「身だしなみに気を使っているんだなと感心。ハグされたくなる」（２０代