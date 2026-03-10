【POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size】 8月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、全高約220mmのフィギュア「POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size」を8月に発売する。価格は8,800円。3月10日から予約受付を開始した。 本製品は「涼宮ハルヒの憂鬱」より「涼宮ハルヒ」を全高約220mmで立体化したもの。腕章には「超監督」と記され、メガホンを持った姿を再現し