◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１０日・横浜）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が復帰即、快音を鳴らした。初回１死三塁で初球の１４９キロを左前へ。７日の中日戦（マツダ）で右膝に自打球を当てて８日の同戦は欠場したが、復帰戦の初打席初スイングで先制打を放った。さらに二盗も成功。さっそく不安を感じさせない動きを披露した。この回先頭の菊池涼介内野手は左翼線二塁打でチャンスメイク。こちらも体調不良