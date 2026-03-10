女優の渡辺えりが韓国の超人気俳優との２ショットを披露した。１０日、インスタグラムで「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」と謝罪からはじめ、「友人のプロデューサーのＬＥＥさんに、パクソジュンと合わせて合わせていただきました！」と韓国の俳優、パク・ソジュンと顔を近づけたショットをアップした。「『魔女の恋』『彼女は綺麗だった』『キム秘書はいったいなぜ』『梨泰院クラス』などの私がハマってしまったドラ